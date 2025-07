O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, leva 32 atletas para o estágio de pré-temporada que decorrerá na cidade austríaca de Saalfelden, entre os dias 6 e 12 de julho. O Maisfutebol apurou que o defesa sueco Gustaf Lagerbielke integra a comitiva, mesmo não tendo sido ainda oficializado como reforço dos arsenalistas.

Numa nota publicada no seu site, o clube bracarense explicita que seguem para estágio os guarda-redes Lukas Hornicek, Alaa Bellaarouch (ex-Estrasburgo), Tiago Sá e João Carvalho; os defesas Víctor Gómez, Arrey-Mbi, Nuno Matos, Paulo Oliveira, Robson Bambu, Niakaté, Francisco Chissumba e Leonardo Lelo (ex-Casa Pia); os médios Vítor Carvalho, Helguera, Djibril, Mario Dorgeles (ex- Nordsjaelland), Yanis Da Rocha, Diego Rodrigues, João Moutinho, Gorby, Zalazar, João Marques, Gharbi, Ricardo Horta, Gabri Martínez, Sandro Vidigal, Kauan Kelvin e Roger; e os avançados Fran Navarro, El Ouazzani e Afonso Patrão.

A estes junta-se o internacional sueco Gustaf Lagerbielke, cuja oficialização como reforço da equipa arsenalista continua dependente da resolução de algumas questões burocráticas. O Sp. Braga já chegou a acordo com o Celtic, detentor do passe do jogador, e o atleta, razão pela qual o defesa-central de 25 anos foi autorizado a seguir viagem para a Áustria com o restante plantel bracarense.

Durante o estágio em Saalfelden, o Sp. Braga irá disputar dois jogos-treino, frente aos austríacos do Wolfsberger AC (9 de julho, 17:00) e aos gregos do Panathinaikos (12 de julho, 15:00).