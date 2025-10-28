O triunfo do Sp. Braga frente ao Casa Pia, por 4-0, para a Liga, foi o décimo jogo sem sofrer golos para o guarda-redes dos arsenalistas, Lukas Hornicek, esta temporada. É o melhor registo de entre os guardiões que competem nas dez principais ligas europeias, de acordo com os dados compilados pela Opta.

10 – Combining games from the top 10 European leagues, UEFA competition qualifiers, and the UEFA competition group stage matches so far this season, no goalkeeper has kept as many clean sheets as Lukáš Horníček. HornyCzech. pic.twitter.com/uK7fW2kzHS — OptaJakub (@OptaJakub) October 27, 2025

Para esta estatística contribuem os jogos frente a Levski Sofia (0-0 e 1-0), Cluj (2-0) e Lincoln Red Imps (4-0), nas pré-eliminatórias da Liga Europa, e contra o Feyenoord (1-0), o Celtic (2-0) e o Estrela Vermelha (2-0) para a fase regular daquela competição europeia.

Aliás, o Sp. Braga é uma de duas equipas que ainda não sofreram golos na atual fase da Liga Europa. A restante é o Lyon, que tem o português Paulo Fonseca como treinador.

Para lá dos jogos europeus sem consentir golos, Hornicek também manteve a sua baliza a zero nos encontros da Liga portuguesa diante de Tondela (3-0), Alverca (3-0) e Casa Pia (4-0).

Internacional jovem pela Chéquia, Lukas Hornicek representa o Sp. Braga desde 2019, quando foi descoberto no Pardubice. Depois de vários anos nas equipas secundárias dos arsenalistas, onde foi dando nas vistas, fixou-se como um dos indiscutíveis na formação principal do clube bracarense.

Com 23 anos e 1,98 metros de altura, o jovem guarda-redes tem contrato com o Sp. Braga até 2028.