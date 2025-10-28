O triunfo do Sp. Braga frente ao Casa Pia, por 4-0, para a Liga, foi o décimo jogo sem sofrer golos para o guarda-redes dos arsenalistas, Lukas Hornicek, esta temporada. É o melhor registo de entre os guardiões que competem nas dez principais ligas europeias, de acordo com os dados compilados pela Opta.

Para esta estatística contribuem os jogos frente a Levski Sofia (0-0 e 1-0), Cluj (2-0) e Lincoln Red Imps (4-0), nas pré-eliminatórias da Liga Europa, e contra o Feyenoord (1-0), o Celtic (2-0) e o Estrela Vermelha (2-0) para a fase regular daquela competição europeia.

Aliás, o Sp. Braga é uma de duas equipas que ainda não sofreram golos na atual fase da Liga Europa. A restante é o Lyon, que tem o português Paulo Fonseca como treinador.

Para lá dos jogos europeus sem consentir golos, Hornicek também manteve a sua baliza a zero nos encontros da Liga portuguesa diante de Tondela (3-0), Alverca (3-0) e Casa Pia (4-0).

Internacional jovem pela Chéquia, Lukas Hornicek representa o Sp. Braga desde 2019, quando foi descoberto no Pardubice. Depois de vários anos nas equipas secundárias dos arsenalistas, onde foi dando nas vistas, fixou-se como um dos indiscutíveis na formação principal do clube bracarense.

Com 23 anos e 1,98 metros de altura, o jovem guarda-redes tem contrato com o Sp. Braga até 2028.

