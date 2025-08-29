Mario Dorgeles sofreu uma entorse alta do tornozelo direito no jogo frente ao Lincoln Red Imps, a contar para a segunda mão do play-off de acesso à Liga Europa, e deverá desfalcar as opções do treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, nas próximas seis semanas, segundo apurou o Maisfutebol.

O médio costa-marfinense, de 21 anos, foi substituído ao minuto 29 do encontro disputado na passada quinta-feira, em Braga, que os arsenalistas venceram por 5-1. Foi sua, precisamente, a assistência para o primeiro golo da partida, apontado por Vítor Carvalho.

Numa nota publicada no seu site oficial, o Sp. Braga detalha que o jogador «será avaliado semana a semana e o seu estado clínico atualizado em conformidade com a evolução da recuperação», sendo certo que enfrentará uma paragem de aproximadamente dois meses.

Contratado esta temporada aos dinamarqueses do Nordsjaelland, por 11 milhões de euros, Dorgeles vinha sendo aposta regular de Carlos Vicens neste arranque de temporada. Leva já nove jogos disputados pelos bracarenses, com uma assistência no registo pessoal.