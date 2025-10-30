O Sporting decidiu dar prioridade na compra de bilhetes para jogos fora aos sócios que vivem próximo dos estádios que vai visitar ao longo do campeonato. A deslocação aos Açores, no dia 8 de novembro, para defrontar o Santa Clara na 11.ª jornada da Liga, estreia esta nova modalidade de venda de ingressos.

A prioridade será concedida a sócios do Sporting há pelo menos dois anos, de categoria A+ ou A e com morada registada no sistema do clube que certifique que reside nos distritos eleitos para cada jogo há pelo menos dois anos.

Sporting CP adiciona um novo critério de proximidade para prioridade na compra de bilhetes nos jogos fora 🙌



Os Sócios que vivem perto dos estádios onde se realizam os jogos fora passam a ter acesso prioritário à compra de bilhetes, integrando o primeiro critério de… pic.twitter.com/Q1jZV2DSfN — Sporting CP (@SportingCP) October 30, 2025

Este novo critério mantém inalterada a prioridade atribuída aos detentores de Lion Seat, coexistindo ambos em simultâneo, explicam os responsáveis leoninos.

Fora desta iniciativa ficam os jogos realizados no distrito de Lisboa e os das competições europeias.

Prioridade jogo/distrito:

Casa Pia: Leiria e Santarém

Nacional: Madeira

Famalicão: Braga e Porto

Tondela: Aveiro, Coimbra e Viseu

Santa Clara: Açores

Vitória: Braga e Porto

Gil Vicente: Braga, Porto e Viana do Castelo

Arouca: Viseu, Porto e Aveiro

FC Porto: Porto

Moreirense: Braga e Porto

Sp. Braga: Braga

AVS: Braga e Porto

Rio Ave: Braga e Porto