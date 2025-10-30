O Sporting decidiu dar prioridade na compra de bilhetes para jogos fora aos sócios que vivem próximo dos estádios que vai visitar ao longo do campeonato. A deslocação aos Açores, no dia 8 de novembro, para defrontar o Santa Clara na 11.ª jornada da Liga, estreia esta nova modalidade de venda de ingressos.

A prioridade será concedida a sócios do Sporting há pelo menos dois anos, de categoria A+ ou A e com morada registada no sistema do clube que certifique que reside nos distritos eleitos para cada jogo há pelo menos dois anos.

Este novo critério mantém inalterada a prioridade atribuída aos detentores de Lion Seat, coexistindo ambos em simultâneo, explicam os responsáveis leoninos.

Fora desta iniciativa ficam os jogos realizados no distrito de Lisboa e os das competições europeias.

Prioridade jogo/distrito:

Casa Pia: Leiria e Santarém

Nacional: Madeira

Famalicão: Braga e Porto

Tondela: Aveiro, Coimbra e Viseu

Santa Clara: Açores

Vitória: Braga e Porto

Gil Vicente: Braga, Porto e Viana do Castelo

Arouca: Viseu, Porto e Aveiro

FC Porto: Porto

Moreirense: Braga e Porto

Sp. Braga: Braga

AVS: Braga e Porto

Rio Ave: Braga e Porto

