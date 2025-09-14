Em Famalicão, Pedro Gonçalves voltou aos golos, e às assistências, pelo Sporting, tendo desempenhado um papel decisivo na reviravolta dos Leões, que venceram, por 2-1, a partida referente à quinta jornada da Liga.

O internacional português, de 27 anos, chegou aos quatro golos – os três primeiros foram todos marcados ao Nacional (4-1) na terceira ronda – e às três assistências, esta época, igualando o seu melhor arranque de sempre no campeonato.

Em 2024/2025, Pedro Gonçalves também atingiu a quinta jornada da Liga com quatro golos [dois ao Rio Ave, um ao Nacional e outro ao Arouca] e três assistências [duas frente ao Nacional e uma no clássico com o FC Porto], mas os seus totais foram majorados com o golo e a assistência que fez no “louco” jogo da Supertaça que os Leões perderam, por 4-3, frente ao FC Porto, em Aveiro.

Contas feitas, Pote chegou a esta fase da temporada, há um ano, com cinco golos e quatro assistências, em todas as competições.

Para lá das participações diretas nos golos da equipa leonina, o médio ofensivo apresenta médias de 2,67 passes-chave, 2,5 dribles e 3,83 remates por encontro, segundo dados do SofaScore, que comprovam a sua influência na ideia de jogo implementada por Rui Borges esta época.

O camisola 8 do Sporting tem acumulado bons inícios de temporada desde que chegou a Alvalade. Na época de estreia, em 2020/2021, apontou três golos, na seguinte elevou o registo para quatro e, em 2022/2023, conseguiu juntar três golos e duas assistências.

Natural de Vidago, no distrito de Vila Real, Pedro Gonçalves passou por Desp. Chaves, Sp. Braga e Valência na formação. Estreou-se como sénior em Inglaterra, pelo Wolverhampton, mas foi em Portugal que confirmou todo o seu talento, primeiro em Famalicão [sete golos e sete assistências em 40 jogos] e, de há cinco anos para cá, ao serviço do Sporting, clube pelo qual soma 86 golos e 52 assistências em 204 jogos.

Números de Pedro Gonçalves até à quinta jornada da Liga:

2019/2020 (Famalicão): 1 golo

2020/2021 (Sporting): 3 golos

2021/2022 (Sporting): 4 golos (1 na Supertaça)

2022/2023 (Sporting): 3 golos e 2 assistências

2023/2024 (Sporting): 1 golo

2024/2025 (Sporting): 5 golos e 4 assistências (1 golo e 1 assistência na Supertaça)

2025/2026 (Sporting): 4 golos e 3 assistências