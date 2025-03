O Sporting regressou, esta terça-feira, aos treinos, em Alcochete, para preparar o confronto com o Estrela da Amadora, correspondente à 27.ª jornada da Liga.

No apronto, os leões contaram com os regressos dos internacionais Rui Silva, Francisco Trincão, Geovany Quenda e Conrad Harder.

No boletim clínico está Hidemasa Morita, que foi dispensado da seleção do Japão depois de ter sido titular no jogo frente ao Bahrain, para além dos lesionados de longa data, Daniel Bragança (rotura dos ligamentos), Jeremiah St. Juste (lesão muscular), Nuno Santos (rotura do tendão), Pedro Gonçalves (lesão muscular) e João Simões (lesão no pé direito).

O treinador do Sporting, Rui Borges, chamou os jovens Pedro Miguéis, Alexandre Brito, Kauã Oliveira, Lucas Anjos, Lucas Taibo, Luís Gomes, Rafael Besugo e Adam Arvelo para trabalharem com a equipa principal.

Para esta quarta-feira está marcado novo treino, em Alcochete, à porta fechada. O Sporting visita o Estrela da Amadora, no sábado, às 18:00.