Depois da fundamental vitória em Faro, Stuart Baxter vai estrear-se no Estádio do Bessa, pelo Boavista, com a receção ao campeão nacional em título, e um dos líderes da Liga esta temporada, Sporting, duelo que antevê como «muito difícil», em que as panteras terão de «lutar com tudo» por um bom resultado, que permita à equipa manter viva a esperança em manter-se no principal escalão do futebol português.

Uma parte importante do plano dos axadrezados prende-se com conseguir anular o goleador Viktor Gyökeres, «um jogador excelente», que «se passar muito tempo perto da nossa baliza, é provável que marque», avisou Baxter.

«Por isso, só defender não chega. Temos de ser uma ameaça. Trabalhámos muito esta semana para os tentar impedir de jogar e para também sermos perigosos», acrescentou o treinador escocês, de 71 anos, que recusou a ideia de «estacionar o autocarro» em frente à sua baliza para tentar travar os leões.

«Connosco isso não funcionaria. Temos de defender bem em todo o campo e também atacar. Não podemos só esperar que o tempo passe», vincou.

Admitindo que «seria louco dizer que estou confiante numa vitória», Stuart Baxter lá lembra que «o futebol é feito de sonhos e possibilidades», para além de que «é por jogos como este que treinadores e jogadores vivem».

Garantindo «não poupar nada» no jogo com o Sporting, mesmo que, na ronda seguinte, vá jogar uma “final” pela manutenção na Liga com o AVS, o técnico falou ainda da situação de Robert Bozeník, que viu a transferência para o Real Salt Lake, da MLS, ruir nos últimos dias.

«Lesões acontecem, transferências caem, e os jogadores levantam-se. Acho que o Robert tem sido um excelente profissional. Ele aceitou a desilusão e está disponível para o jogo. Não vejo nenhum sinal de descontentamento ou desequilíbrio, por isso acredito que o Robert, os jogadores e o clube entendem a situação e vamos lutar juntos», comentou Stuart Baxter.

Seba Pérez, castigado, Luís Pires, João Gonçalves, Marco Ribeiro, Vukotic e Kurzawa, todos lesionados, são baixas confirmadas no Boavista para a receção ao Sporting, agendada para este domingo (20:30), a contar para a 31.ª jornada da Liga.