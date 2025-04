Tiago Margarido, treinador do Nacional, na conferência de imprensa que se seguiu à vitória frente ao Boavista (0-1), na 29.ª jornada da Liga:

(jogo) «Sabíamos que iriamos encontrar um Boavista motivado, pela vitória no último jogo. Perante os seus adeptos, é uma equipa que ganha uma alma e uma força extra. A nossa estratégia para o jogo era manter a serenidade, focar-nos no que controlamos e fazer o nosso jogo. Na primeira parte, isso ficou bem explícito. Fizemos o nosso jogo, "à Nacional", com confiança, um jogo ligado, a tentar chegar à baliza de uma forma contínua. Ganhámos superioridade na primeira parte devido a isso. Deveríamos ter chegado ao intervalo com uma vantagem mais volumosa mediante o que produzimos. Na segunda parte, foi um jogo diferente, em que o Boavista fez muitas alterações. A faltar 15 minutos para o fim, o Boavista arriscou tudo, com muitos cruzamentos. O jogo ficou muito aleatório, caótico. Procurámos controlar isso com mais um defesa-central porque sabíamos que eles iriam forçar muito na questão dos cruzamentos. Apesar desse momento de sufoco, conseguimos ser fortes e resistimos. É uma vitória justa. Seguimos o nosso caminho».

(importância da vitória pesou na segunda parte?) «As equipas vivem de pontos. Estávamos a defrontar um adversário direto, numa espécie de “mata-mata”, e sabíamos que estes pontos seriam importantíssimos daqui para a frente. No inconsciente, a necessidade do resultado pesava, não o podemos negar. Também vínhamos de um resultado muito mau na nossa casa e soubemos dar uma resposta com maturidade, sabedoria e inteligência, num contexto muito difícil. A nossa serenidade foi o segredo para conseguirmos sair daqui com os três pontos».

(faltou eficácia para fechar o jogo mais cedo?) «Claramente. Tivemos mais do que oportunidades para poder dar um volume diferente ao resultado, mas não fomos eficazes. O facto de não termos feito o segundo golo fez com que, num ou noutro momento, ficássemos mais intranquilos».

(manutenção) «Não nos configura ainda a manutenção. Vamos ter de somar mais pontos para que a mesma aconteça».

(ausência de Dudu) «Foi única e exclusivamente uma opção técnica. Na nossa equipa, todos os jogadores estão preparados para serem chamados a jogo. Desta vez, o Dudu não contribuiu para a equipa, tal como noutros jogos optámos por outro jogador».