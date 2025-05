Tiago Margarido, treinador do Nacional, assumiu que uma vitória frente ao Rio Ave, no último jogo em casa dos madeirenses esta temporada, seria a «cereja no topo do bolo», lembrando que a equipa já garantiu a manutenção na Liga, objetivo que os insulares não conseguiam há oito anos.

«Para nós, enquanto clube, festejar um objetivo que já não conseguíamos há oito anos [permanência na I Liga] é o mais importante. Logicamente, vamos fazer de tudo para ganhar o jogo, mas não podemos deixar que este sentimento de festejo seja esquecido, porque, de facto, custou-nos muito e estamos muito felizes», afirmou o técnico em conferência de imprensa.

Tiago Margarido disse que espera um jogo muito «equilibrado», no sábado, em que «cada detalhe fará a diferença». «O Rio Ave é uma equipa com muito mais qualidade do que a classificação que ocupa neste momento. Portanto, temos um osso muito duro de roer pela frente», analisou o treinador de 36 anos.

Margarido confidenciou que vai gerir a equipa de outra maneira. O técnico adiantou que irá dar oportunidades a alguns jogadores como prémio pela «entrega e seriedade» diária ao longo da época. Por outro lado, Ivanildo Fernandes, Miguel Baeza e Dyego Sousa são baixas confirmadas para a partida.

O Nacional recebe o Rio Ave, este sábado, dia 10 de maio, com o apito inicial marcado para as 15:30 no Estádio da Madeira, no Funchal. Pode acompanhar tudo, ao minuto, pelo Maisfutebol.