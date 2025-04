Tiago Silva, médio do Vitória, na flash interview da Sport TV que se seguiu à derrota, por 0-3, frente ao Benfica, para a 30.ª jornada da Liga:

(jogo) «Dar mérito à forma como o Benfica desmontou a nossa pressão no golo. A partir daí, as coisas complicaram-se. Fomos muito competentes durante quase todo o tempo. Os primeiros 20 minutos são quase todos do Vitória e sentiu-se que o Benfica estava muito intranquilo, com muitos passes falhados. Criámos várias oportunidades mas, infelizmente, não fomos capazes de concretizá-las. Queríamos ganhar e distanciar-nos do Santa Clara, mas não foi possível».

(resultado pesado?) «Sem dúvida. Tivemos mais posse de bola, mais ocasiões de golo. Foi demasiado penalizador para o que fizemos».

(Trubin inspirado) «É verdade. Parabéns ao guarda-redes do Benfica, fez grandes defesas. O Varela também. Tivemos dois grandes guarda-redes nas duas balizas e 22 intérpretes muito bons. Foi um belíssimo jogo de se assistir. Infelizmente para nós, saímos daqui com zero pontos. No próximo jogo, com o Rio Ave, precisamos dos adeptos para nos darem força porque queremos garantir o quinto lugar».

(luta pelo quinto lugar na Liga) «Recordámos, antes do jogo, que quando fomos jogar ao Dragão estávamos a oito pontos do Santa Clara e, neste momento, estamos à frente, por mérito próprio. Temos praticado bom futebol e tido bons resultados, com a ajuda dos nossos adeptos. Estamos em busca do nosso objetivo, que é o quinto lugar. Para isso, precisamos de ganhar o próximo jogo».