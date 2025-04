Tomás Ribeiro, autor do primeiro golo do Farense na derrota por 3-2 no Estádio da Luz, frente ao Benfica, comentou o jogo na flash interview da BTV:

(jogo) «Não tivemos a entrada desejada, sofremos muito com dois erros coletivos. Depois fomos atrás por duas vezes. Em momentos críticos, o Benfica marcou, mas nunca deixámos de mostrar ao que viemos».

(derrotas tangenciais) «São resultados tangenciais, mas não há vitorias morais. Saímos daqui com zero pontos, mas demonstrámos que não viemos para levar pancada. Queríamos sair com os três pontos, saímos com zero, infelizmente».

(luta pela manutenção) «Não é a toa que o Farense é das equipas com mais anos na I Liga. Vamos lutar muito até ao último minuto».