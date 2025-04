Tozé Marreco, treinador do Farense, abordou a derrota pela margem mínima, na Luz, frente ao Benfica (3-2), na flash interview da BTV:

(jogo) «O plano de jogo era o que fizemos em grande parte do jogo. Fizemos tantos remates que o Benfica e tivemos ocasiões. Não entrámos bem, o nervosismo vê-se em pequenas coisas, como a receção da bola ou passes a cinco metros falhados. Sempre que o nosso bloco esteve organizado criámos dificuldades, mas quando nos desmanchámos, o Benfica, que é letal no ataque rápido, pôs-se em vantagem. Depois entrámos no jogo, mas no início da segunda parte, entrámos mal. Quando as equipas estão nestes lugares, qualquer erro é pago de forma muito cara. Merecíamos mais qualquer coisa, tal como no jogo da primeira volta».

(qualidade da equipa) «É notória. Quem analisa jogos, quem tem conhecimento do jogo, e o mister (Bruno Lage) tem muito mais do que eu, percebe isso. Não fomos o saco de pancada que disseram que íamos ser. O futebol tem de mudar. Ouvi que o futebol português está doente. O desnível está cada vez maior, mas que haja respeito e decência. O futebol dá de comer a muita gente, e a muita gente incompetente. Que não pensem que podem dizer o que lhes apetece sem consequências. Podemos até descer, é o mais provável neste momento, mas descemos com a cabeça erguida. Não admito que nos faltem ao respeito».

(próximo jogo) «Longe disso, nada está perdido. Não temos os pontos que merecemos, mas baixar à cabeça, nunca. Vamos preparar muito bem o jogo que vamos ter, que vai ser decisivo, como serão todos. Que não pensem que estamos mortos, os jogos têm sido todos equilibrados. Vamos trabalhar até ao fim. Continuo com uma crença enorme de que a sorte ainda nos vai sorrir».