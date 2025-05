Recuperado de uma pneumonia, o treinador do Moreirense, Cristiano Bacci, esteve presente, esta segunda-feira, no arranque da preparação da receção ao Estoril, a contar para a 33.ª jornada da Liga, de acordo com uma informação avançada pela agência Lusa.

O técnico italiano, de 49 anos, estava ausente dos trabalhos desde o dia 26 de abril, tendo falhado os últimos dois jogos do Moreirense no campeonato, frente ao Nacional (1-1) e ao FC Porto (derrota por 3-1).

Enquanto recuperava do problema respiratório, o comando do plantel foi entregue ao adjunto Gilberto Andrade.

Décimo classificado na Liga e com a manutenção matematicamente garantida, o Moreirense defronta, até ao final da temporada, o Estoril e o AVS.