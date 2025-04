A luta do Nacional pela manutenção na Liga tem no Estádio do Bessa, frente ao Boavista, uma batalha muito importante, que só uma equipa com «agressividade no jogo» será capaz de vencer, avisa o treinador dos madeirenses, Tiago Margarido.

Acreditando que os seus jogadores estão «preparados para o contexto que vão encontrar» no jogo do próximo sábado, o técnico reforça a ideia de que as panteras «dão tudo quando entram em campo», atitude que os insulares terão de igualar para poderem ser bem-sucedidos, na Invicta.

«Jogando no seu estádio, perante os seus adeptos, todos conhecemos a mística do Boavista», salienta Tiago Margarido, que admitiu «não ser tão fácil» antever de que forma o adversário vai abordar o encontro depois de Jorge Couto ter rendido Lito Vidigal no banco, na semana passada.

«Só temos a amostra de um jogo, e sabemos perfeitamente que foi um jogo com particularidades específicas, porque foi fora do Bessa, utilizando uma estratégia adaptada ao Rio Ave. Portanto, trabalhamos com outras possibilidades ao longo da semana», explicou o treinador.

Depois de ter cumprido castigo frente ao Estrela da Amadora, Djibril Soumaré volta às escolhas de Tiago Margarido, que continua a não poder contar com os lesionados Ivanildo Fernandes e Miguel Baeza.

Apitado por David Silva, da associação do Porto, o Boavista-Nacional joga-se no próximo sábado, a partir das 15:30, no Estádio do Bessa. De recordar que os axadrezados são últimos classificados na Liga, com os mesmos 18 pontos do Farense, enquanto os madeirenses seguem no 11.º lugar, com 29 pontos, tantos como o Arouca e o Rio Ave.