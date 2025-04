Declarações de Vasco Seabra, técnico do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória (1-0), na 30.ª jornada da Liga:

(Análise ao jogo e que desafios o Estrela foi colocando durante o jogo?) «Desafios físicos, essencialmente. O Estrela dificilmente propôs jogo, foi uma equipa de jogo direto sempre. Sempre que foi pressionada acabou por esticar. Uma equipa que viveu essencialmente de remates de fora da área e jogo direto para primeira ou segunda bola. É uma forma de jogar, adaptada se calhar até ao terreno.

Mas nós fomos muito bravos, combativos, tivemos muita agressividade. Um jogo que, pelas características, nos sai um bocadinho do padrão, mas fomos sempre muito competitivos. Tivemos seis grandes oportunidades e o penálti falhado que matava o jogo, provavelmente, com o 2-0. Temos duas defesas do Nico (Mantl) boas, mas mais uma vez remates exteriores, não foi nada construído. Nunca nos conseguiram bater em pressão.

Orgulho nos nossos jogadores porque defrontámos uma equipa difícil, que batalha sempre até ao final, mas nessa batalha nós mantivemos o nível e fomos para o nível do Estrela. Em termos de qualidade de jogo, penso que fomos uma equipa com mais capacidade de chegar ao último terço do adversário e criámos diversas oportunidades».

(Pelo segundo jogo consecutivo, o Arouca soma pontos com uma ida ao banco de suplentes. É uma prova da confiança que tem em todo o plantel e que importância este resultado pode ter para a manutenção?) «Nós falámos aqui algumas vezes, em antevisões, da falta que, por exemplo, o David Simão e o (Tiago) Esgaio nos fazem, porque são jogadores com peso de capitão e muita alma na equipa. A verdade é que sempre dissemos que confiávamos muito no plantel, no grupo.

O Popovic tinha feito um jogo extraordinário na Luz e hoje tive de tomar uma decisão, acabei por fazer regressar ao Chico (Lamba). Ele (Popovic) teve um compromisso de equipa gigante e só me disse “mister, o importante é a gente ganhar”. Quando tive de o chamar, porque não estava previsto, entrou com uma paixão gigante. O Dylan (Nandín), o Brian (Mansilla), todos os que entraram, muito bem mesmo.

É um sinal que já na semana passada tinha acontecido, tem vindo a acontecer várias vezes. É realmente um sinal de uma alegria e energia interna que vivemos. Quando não ganhamos, chegamos cá e a equipa une-se, liga-se, tem uma alma gigante. Nunca nos queixamos de nada, preocupamo-nos é em batalhar uns com os outros. Cobramos muito uns dos outros, somos muito exigentes, mas depois, felizmente, temos estas respostas. Muito feliz por eles».

(O Arouca entrou em dificuldade na segunda parte. Ao mexer na equipa mais cedo que o habitual, foi uma forma de relançar para uma qualidade de jogo superior?) «Estávamos a sentir que, naquele momento em que o Estrela estava a começar a crescer um pouco, estávamos a precisar de um bocadinho mais de agressividade no último terço e um bocadinho mais de profundidade.

O Brian (Mansilla) é um jogador muito criativo, que tem muita capacidade de duelo individual, e o Dylan (Nandín) é um jogador que puxa muito a equipa para a frente, pela profundidade que dá ao jogo e por ser um jogador de golo. Sabíamos que eram duas alterações que nos iam criar a equipa mais batalhadora, mais vertical, que era uma coisa de que nós precisávamos.

Isso realmente puxou-nos outra vez para a frente. Criámos diversas oportunidades, principalmente através do Brian (Mansilla) na direita, e depois com o Trezza e o Dylan (Nandín) muito ativos na pressão e no pedir (a bola) nas costas».