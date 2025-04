O pesadelo do FC Porto na Reboleira prosseguiu ao minuto 60, quando o VAR descobriu uma falta de Cláudio Ramos sobre Leonardo Bucca na área portista, lance que tinha sido inicialmente ajuizado ao contrário pelo árbitro da partida.

Na conversão do penálti, Alan Ruiz bateu o guarda-redes dos dragões, ampliando para 2-0 a vantagem do Estrela da Amadora no marcador.

Veja o lance: