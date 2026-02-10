Poucos minutos após o Clássico com o Sporting ter terminado, Rodrigo Mora, Francisco Moura, Terem Moffi, Seko Fofana e Oskar Pietuszewski regressaram ao relvado do Estádio do Dragão para realizarem alguns exercícios físicos.

De recordar que Mora, Fofana e Moura foram lançados por Francesco Farioli durante o jogo com os leões, enquanto Moffi e Pietuszewski não saíram do banco.

Depois do empate com o Sporting (1-1), o FC Porto regressa à Liga no próximo domingo (15h30), para defrontar o Nacional, na Madeira.