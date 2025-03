O Sp. Braga passou em Faro (0-1), graças a um golo apontado por Gabri Martínez, ao minuto 70, e segue firme no pódio da Liga, colocando pressão no FC Porto, que defronta o AVS SAD a partir das 18:00 deste sábado.

As duas equipas entregaram-se de corpo e alma ao jogo no Estádio São Luís, mas só os bracarenses encontraram o caminho da baliza adversária, onde Ricardo Velho voltou a brilhar, nos últimos minutos, ao negar o golo aos jovens Rúben Furtado, em estreia pela equipa principal bracarense, e Diego Rodrigues.

Se a vitória mantém o Sp. Braga ligado ao pódio da tabela, o desaire desta tarde agudiza a situação do Farense, que procura fugir à despromoção. Para já, é penúltimo classificado, com 17 pontos, menos seis do que o Estrela da Amadora, que ocupa o lugar de acesso ao play-off de manutenção mas ainda não jogou na 26.ª ronda da Liga.