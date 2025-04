Alguns jogadores portistas aproveitaram a folga concedida pela equipa técnica, depois do triunfo frente ao Famalicão, para festejarem o 23.º aniversário de Otávio num estabelecimento de diversão da cidade do Porto.

Os festejos prolongaram-se pela madrugada e, à saída, foram filmados por um adepto, que criticou a atitude dos atletas.

O regresso ao trabalho do plantel do FC Porto acontece às 15:30 desta segunda-feira, naquele que será o primeiro treino de preparação para a visita ao terreno do Estrela da Amadora, para 31.ª jornada da Liga.