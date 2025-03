Poucas horas depois de o Sp. Braga ter vencido em Faro, o FC Porto retomou contacto com o pódio da Liga ao derrotar, por 2-0, o AVS, naquela que foi a primeira vitória era Martín Anselmi no Estádio do Dragão.

Regressado de lesão, Rodrigo Mora desfez o nulo aos 18 minutos, com Fábio Vieira a completar o resultado na segunda parte, já depois de Nacho ter sido expulso no AVS, a abrir a etapa complementar.

O FC Porto segue na terceira posição da Liga, em igualdade pontual com o Sp. Braga, e fica à espera do que farão Sporting e Benfica, nesta 26.ª jornada.