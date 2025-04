Álvaro Carreras finalizou, com um remate forte, uma arrancada decidida pelo flanco esquerdo, batendo a oposição Bruno Varela.

O segundo golo do Benfica surgiu ao minuto 78 e tranquilizou um pouco mais as águias, numa fase em que o Vitória carregava em busca do empate.

Veja o lance do 2-0 do Benfica: