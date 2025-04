Com Sorriso em plano de evidência, o Famalicão construiu um triunfo volumoso na segunda parte da receção ao Estoril, por 3-0.

O avançado brasileiro inaugurou o marcador, num lance em que o guarda-redes estorilista, Joel Robles, não ficou bem na fotografia, e assistiu, com o peito, Sejk para o 2-0.

RECORDE O FILME DO JOGO

No tempo de compensação, Gil Dias fechou o resultado para os minhotos, que se isolam, à condição, no sétimo lugar da Liga, ficando à espera do que o Casa Pia vai fazer, esta noite, frente ao FC Porto.

Já o Estoril falha a ultrapassagem ao Famalicão na tabela, mantendo-se no nono posto, que não irá largar este fim de semana, independentemente dos demais resultados na 29.ª jornada do campeonato.