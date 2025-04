Na primeira “final” pela manutenção na Liga, Stuart Baxter conduziu o Boavista a uma vitória preciosa em Faro (0-1), que permitiu às panteras igualarem o Farense no penúltimo lugar da tabela classificativa, somando ambos 21 pontos.

Joel Silva, ao minuto 68, apontou o único golo do jogo, pese embora a reação dos algarvios, que acertaram no poste, por Marco Matias, e viram o guarda-redes boavisteiro, Vaclík, negar o empate a Rony Lopes no último lance do encontro, com uma defesa vistosa.

RECORDE O FILME DO JOGO

Boavista e Farense aguardam agora pelo resultado do AVS frente ao Casa Pia, que se defrontam no sábado, para saberem a quantos pontos de distância ficarão, após a 30.ª jornada da Liga, do lugar de acesso ao play-off da permanência na Liga, na posse dos avenses, que somam atualmente 23 pontos.