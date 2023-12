Numa partida equilibrada frente ao Rio Ave, a contar para a 15.ª jornada da Liga, o Vitória de Guimarães garantiu o triunfo ao 63 minutos, por Tiago Silva, que converteu o penalti ganho por Mangas (1-0).

Com mais de 21 mil nas bancadas, a turma de Álvaro Pacheco alcança os 29 pontos e iguala, provisoriamente, o Sp. Braga, que no sábado visita o Casa Pia. No arranque de 2024, a seis de janeiro, há dérbi do Minho, entre bracarenses e vimaranenses. Os conquistadores seguem, assim, para o novo ano no 5.º lugar, beneficiando do escorregão do Moreirense em Vizela.

Por sua vez, o Rio Ave é 16.º, com 12 pontos, e no término desta jornada pode cair para o último lugar. Por agora, os comandados de Luís Freire seguram a lanterna rosada, de play-off de manutenção. Os vilacondenses terão a lamentar a pressão ofensiva de pólvora seca registada na tarde deste sábado na cidade berço.

