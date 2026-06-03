As férias vão ter de esperar para Samu. O FC Porto publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra o internacional espanhol no ginásio a fazer trabalho de recuperação, depois da grave lesão sofrida no joelho direito, em fevereiro.

O avançado de 22 anos vai queimando etapas no processo de reabilitação, que o deve manter afastado das escolhas de Francesco Farioli até ao próximo mês de outubro.

Recentemente, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, admitiu: «A nossa previsão para o regresso do Samu é em outubro. Há a readaptação à alta competição e aos ritmos da equipa em outubro, portanto, diríamos que pelo menos em novembro o Samu estará a 100 por cento.»

Em maio, em declarações ao ROOF Football, Samu confessou que «a recuperação tem sido muito complicada, sobretudo a nível mental», mas garantiu que está a «trabalhar todos os dias para me poder ver livre desta sensação o mais rápido possível».