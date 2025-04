Zé Pedro, defesa-central do FC Porto, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória frente ao Famalicão, para a 30.ª jornada da Liga:

(jogo) «Há que saber sofrer um pouquinho, juntar as tropas e ser uma equipa. Isso também é importante, trabalharmos todos, juntos, por um objetivo, que são os três pontos. Dar os parabéns à malta pelo compromisso, num jogo bastante difícil. Conseguimos, felizmente, o objetivo principal».

(evolução da equipa) «Jogadores talentosos, não há dúvida de que temos cá. Agora, temos de tirar de todos o melhor e implementar essa parte do espírito competitivo, do espírito “à Porto”. Nestes momentos mais difíceis, é isso que temos de pôr em campo».

(segunda titularidade consecutiva) «Faço o meu trabalho durante a semana, cabe ao mister tomar as decisões. Aqui estou eu para dar o meu melhor em prol do FC Porto».

(FC Porto coloca pressão no Sp. Braga pelo terceiro lugar) «Temos de fazer a nossa parte. Jogo a jogo, somar os três pontos. Tudo o resto, não nos compete. No final, faremos as contas».

(Rodrigo Mora) «Dá muito jeito. São mais três pontos, não só do Mora, mas ele foi uma peça importantíssima, porque fez os dois golos. É um jovem que vai deixando poucas palavras. Tem muito talento, espero que nos consiga ajudar até ao final do campeonato, porque precisamos».