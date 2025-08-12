INCRÍVEL: Lito Vidigal dedica-se à política
Antigo jogador e treinador é candidato pelo PS à presidência da Assembleia Municipal de Elvas
Depois de uma vida ligada ao futebol, onde foi futebolista e, mais tarde, treinador, Lito Vidigal vira-se para a política, sendo o candidato do Partido Socialista (PS) à presidência da Assembleia Municipal de Elvas, no distrito de Portalegre, onde tem raízes familiares.
Num comício recente, Lito Vidigal recordou uma cidade que «fervilhava de vida e de dinâmica», com «projetos com investimento nacional e europeu», mas que «perdeu isso tudo». O candidato lamentou ainda a «política de porco no espeto» que diz ser praticada no concelho.
Internacional por Angola, país onde nasceu, Lito iniciou a carreira de treinador em 2003, precisamente ao serviço d’O Elvas. O último clube que orientou foi o Boavista, na época passada, tendo ainda sido selecionador de Angola, entre 2011 e 2012.
Aos 56 anos, aventura-se pela política, com o objetivo de liderar a Assembleia Municipal de Elvas nos próximos quatro anos. As eleições autárquicas realizam-se no próximo dia 12 de outubro.