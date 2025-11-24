Futebol
Há 7 min
Diogo Gonçalves apoia formação do CD Almodôvar com donativo
Ex-Benfica ajuda clube que milita na 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Beja
CR
Ex-Benfica ajuda clube que milita na 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Beja
CR
Diogo Gonçalves, jogador de 28 anos, natural de Almodôvar, fez um donativo ao CD Almodôvar para a aquisição de bolas destinadas à Escola de Futebol do clube.
A direção do clube almodovarense fez questão de agradecer publicamente o apoio do jogador, sublinhando que gestos como este «dignificam o clube e as suas gentes».
O extremo, atualmente ao serviço do Real Salt Lake, na Major League Soccer, fez a maior parte da formação no Benfica, mas foi no CD Almodôvar que iniciou o percurso no futebol.
RELACIONADOS
VÍDEO: Diogo Gonçalves garante vitória do Real Salt Lake
Benfica ultima preparação para a Champions com Rodrigo Rêgo
Jovem médio dinamarquês referenciado pelo Sp. Braga
Clube fundado por Messi e Suárez sagra-se campeão em apenas seis meses
Treinador do Besiktas: «Rafa Silva desapareceu do mapa»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS