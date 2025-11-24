Diogo Gonçalves, jogador de 28 anos, natural de Almodôvar, fez um donativo ao CD Almodôvar para a aquisição de bolas destinadas à Escola de Futebol do clube.

A direção do clube almodovarense fez questão de agradecer publicamente o apoio do jogador, sublinhando que gestos como este «dignificam o clube e as suas gentes».

O extremo, atualmente ao serviço do Real Salt Lake, na Major League Soccer, fez a maior parte da formação no Benfica, mas foi no CD Almodôvar que iniciou o percurso no futebol.