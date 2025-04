O Bodrum, orientado por José Morais, saiu da casa do líder da Liga turca, o Galatasaray, vergado a uma derrota por 2-0, mas Diogo Sousa fez tudo o que podia para evitar esse cenário. O guarda-redes português, formado no Sporting, fez um total de 11 defesas ao longo da partida, o que lhe valeu a nota mais elevada entre os emigrantes do nosso futebol, de acordo com as avaliações do SofaScore.

Segue-se-lhe outro guarda-redes, no caso André Moreira, que com oito defesas manteve a baliza dos sauditas do Al Raed a salvo na goleada, por 4-0, diante do Al Orobah.

Pedro Neto, herói do Chelsea na reviravolta frente ao Fulham, fecha o pódio de uma lista que conta com mais quatro internacionais no top 10.

Confira o top 10: