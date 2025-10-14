Daniel Banjaqui, Bernardo Lima e José Neto integram a lista de 60 jovens mais promissores do futebol mundial para o The Guardian.

As escolhas foram divulgadas esta terça-feira e os atletas de Benfica e FC Porto acabaram por ser distinguidos dos demais atletas nascidos em 2008, sendo que é importante recordar que ajudaram Portugal na conquista do Campeonato da Europa de sub-17.

Banjaqui (Benfica) é visto como uma «verdadeira locomotiva» e tem como ídolo o antigo internacional brasileiro, Daniel Alves. Por sua vez, Bernardo Lima «define a qualidade da equipa» e na última temporada «reproduziu um golo que faz lembrar Dennis Bergkamp». Quanto a José Neto, é um lateral «meticuloso» e que tem Álvaro Carreras e Nuno Mendes como «modelos a seguir».

Destaque também para Ibrahim Mbaye, o mais novo de sempre a ser titular num encontro do PSG, com apenas 16 anos, Lennart Karl, descrito como um jogador que faz lembrar um «jovem Lionel Messi», ou Luis Suazo, hondurenho que atua pelo Sp. Braga.