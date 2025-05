O encontro entre o Andorinha e o Marítimo B, para a meia-final da Taça de Platina da Madeira no escalão de juniores, ficou marcado por confrontos entre atletas das duas equipas, que levaram à invasão do terreno de jogo por parte de alguns adeptos, o que gerou uma enorme confusão.

Num vídeo publicado pelo Jornal da Madeira é possível verificar um acumular de agressões envolvendo atletas das duas equipas bem como várias pessoas vindas das bancadas. Segundo escreve o site DNotícias, um dos adeptos terá mesmo ameaçado usar um machado durante as altercações. A PSP foi, posteriormente, chamada ao local.

Em comunicado, o Andorinha assegura que pais dos seus atletas «não foram os causadores desta lamentável situação» e promete «tomar providências para garantir que situações como esta não se voltem a repetir». «Repudiamos veementemente qualquer forma de violência, dentro e fora do campo», sublinha o clube onde Cristiano Ronaldo despontou para o futebol.

Por seu turno, o Marítimo expressou um «profundo lamento pelas cenas de violência verificadas» no Complexo Desportivo do Andorinha e assegurou que «será instaurado um inquérito interno com vista ao apuramento rigoroso das responsabilidades relativas aos factos ocorridos».

A Associação de Futebol da Madeira também já reagiu ao episódio, que considera ser «revelador de um problema de civismo que é transversal a toda a sociedade».

Notando que as cenas de violência verificadas no jogo entre Andorinha e Marítimo B «extravasam» as suas competências, o organismo considera-as «merecedoras da tutela dos Órgãos de Polícia Criminal, do Ministério Público e da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto».

«Aos familiares dos jovens que competem nos escalões de formação exige-se, de uma vez por todas, educação, civismo e responsabilidade sob pena desta Direção da AF Madeira ser obrigada a tomar medidas mais drásticas que a todos prejudicará», avisa a entidade que tutela as competições madeirenses de futebol.