David de Gea acabou por ser o protagonista principal da final da Liga Europa, que o Manchester United perdeu para o Villarreal no desempate por penáltis.

É que o guarda-redes espanhol não conseguiu defender nenhuma conversão da equipa espanhola (e foram onze), como acabou por permitir a defesa de Gerónimo Rulli quando chegou a sua vez de marcar, "entregando" assim o título ao Villarreal.

Continua assim o calvário de De Gea nos penáltis.

A última vez que o espanhol defendeu um remate da marca de onze metros foi... a 21 de maio de 2016! Contra o Everton, na final da Taça de Inglaterra. Desde então, o espanhol sofreu golos de penálti, incluindo desempates.

Questionado sobre esta estatística, no final do jogo, Ole Gunnar Solskjær admite que pensou substituir De Gea antes do desempate por penáltis.

«Pensamos em todos os cenários e, naturalmente, passou-me pela cabeça (substituir De Gea). Acabámos por continuar com o guarda-redes que jogou todo o jogo», afirmou o treinador do Manchester United.