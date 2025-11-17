A poucos dias da visita a Alvalade para defrontar o Sporting, o Marinhense volta a estar no centro da polémica. Depois das denúncias de abuso psicológico feitas por jogadores contra Rui Sacramento, agora surgem novas imagens do treinador em atitudes insólitas durante um treino físico antes do jogo com o Anadia, adversário que a equipa viria a eliminar da Taça de Portugal.

As imagens, divulgadas esta segunda-feira e confirmadas pelo Maisfutebol, mostram Rui Sacramento deitado no relvado enquanto a equipa realiza exercícios físicos, além de momentos em que o treinador se espreguiça e consulta o telemóvel.

A sequência visual, agora partilhada, surge num momento particularmente sensível para o Marinhense, depois de vários jogadores terem acusado Sacramento de abuso psicológico, situação que já foi reportada ao Sindicato dos Jogadores e dada a conhecer à direção do clube.

Tal como o Maisfutebol avançou, a época tem sido turbulenta na Marinha Grande. O plantel conta com um número invulgarmente elevado de atletas, consequência da tentativa falhada de criar uma equipa B. Vários jogadores já foram dispensados e a instabilidade tem-se refletido dentro e fora de campo.