Rui Sacramento, treinador do Marinhense e campeão europeu pelo FC Porto em 2004, foi acusado de abuso psicológico sobre jogadores da equipa principal, tal como avançado na imprensa nacional. Ao Maisfutebol, o Sindicato dos Jogadores confirma ter recebido várias denúncias por parte de futebolistas.

Essas queixas já foram reportadas ao Marinhense, clube que milita no Campeonato de Portugal, na Série C. Cabe agora ao clube analisar as denúncias e tomar as diligências necessárias.

O Maisfutebol sabe que a época tem sido marcada por muita instabilidade no plantel, com um número acima do normal de atletas inscritos, algo justificado com a criação de uma equipa B que não veio a efetivar-se. Alguns atletas já foram dispensados.

O Marinhense é 11.º classificado em 14 equipas na Série C do Campeonato de Portugal. A equipa da Marinha Grande vai jogar no Estádio José Alvalade, no sábado, diante do Sporting, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.