Mau tempo obriga a adiar jogos distritais em Lisboa e Setúbal
Associações de futebol suspendem todas as competições regionais do próximo fim de semana devido ao estado de calamidade
As associações de futebol de Lisboa e de Setúbal anunciaram esta sexta-feira o adiamento de todos os jogos das competições distritais agendados para o próximo fim de semana, na sequência do mau tempo que continua a afetar várias regiões do país.
Em comunicado, a Associação de Futebol de Lisboa explicou que a decisão foi tomada tendo em conta «as condições meteorológicas registadas nos últimos dias, os constrangimentos para as populações, o estado de calamidade decretado pelo Governo e os avisos da Proteção Civil», determinando assim o adiamento de todos os encontros previstos para os dias 7 e 8 de fevereiro.
Também a Associação de Futebol de Setúbal confirmou medida idêntica, sublinhando que manteve, ao longo da semana, contatos permanentes com as autoridades competentes para avaliar a viabilidade da realização dos jogos.
«Após esgotado o prazo de avaliação adequado de acordo com a situação climatérica, decidiu adiar a realização de todos os jogos a organizar, agendados para decorrer durante o período de 6 a 8 de fevereiro», refere o organismo sadino.
Depois das depressões Kristin e Leonardo, é a depressão Marta que chega este sábado e que continuará a afetar o país. Em conjunto, estas tempestades já provocaram 13 mortos, além de centenas de feridos e desalojados, para além de inúmeros danos materiais.