O FC Porto ameaça cortar relações com o Barcelona caso o clube espanhol decida contratar o jovem Cardoso Varela, de apenas 16 anos, ao Dínamo Zagreb. Em Espanha garantem que os catalães, ignorando os apelos dos responsáveis portistas, vão mesmo avançar para a contratação do avançado, respaldando-se num parecer favorável da FIFA para que a transferência se possa efetivar.

Este é um caso complexo, que remonta ao último verão. Depois de ter sido uma das figuras de Portugal no Europeu sub-17, então com apenas 15 anos, Cardoso Varela ignorou os contactos do FC Porto tendo em vista a renovação do seu contrato e desertou para a Croácia, rumo ao modesto NK Dinamo Odranski Obrez, clube que serviria de ponte para a mudança para um grande do futebol europeu.

Inconformado com a situação e com acusações de rapto pelo meio, o FC Porto queixou-se à FIFA, que lhe deu razão em duas ocasiões, inviabilizando a transferência por não terem sido cumpridos os critérios exigidos.

Em fevereiro deste ano, já com 16 anos cumpridos, Cardoso Varela foi oficializado como reforço do Dínamo Zagreb, tendo sido integrado na equipa sub-19 do emblema croata.

Daí até aparecerem os “tubarões” do futebol europeu à sua procura não tardou muito. Nos últimos dias foi tornado público o interesse do Barcelona em contratar o internacional jovem português, num negócio que pode render cinco milhões de euros ao Dínamo, que reteria o jogador por mais uma temporada.

Os avanços do Barça caíram mal junto da estrutura diretiva do FC Porto e motivaram o envio de uma carta, endereçada ao clube catalão e à Real Federação Espanhola de Futebol, em que os dragões ameaçam romper ligações com o Barcelona caso o negócio se venha a concretizar.

A missiva não deverá, no entanto, levar os catalães a desistir da contratação de Cardoso Varela. O jornal Sport escreve que o Barcelona acredita não estar a incumprir qualquer regulamento nesta negociação, procurando fechá-la nos próximos dias.