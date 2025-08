Acompanhar os cada vez mais vertiginosos mercados de transferências de futebolistas não é tarefa fácil, acredite o leitor, e pode dar origem a alguns erros que a urgência constante ajuda a explicar.

No entanto, essa não é, de todo, a explicação para a imprecisão do jornal espanhol AS da última madrugada, quando colocou Luuk de Jong na rota do Sevilha várias horas depois de o ponta de lança de 34 anos ter sido apresentado como reforço do FC Porto.

Pasarán años hasta que alguien supere este momento.

El Porto anuncia el fichaje de Luuk de Jong a las 18:57 y la gente de AS saca a las 02:01 una "noticia bomba" donde Luuk de Jong ficharía por el Sevilla. Es el ejemplo perfecto de como está el periodismo deportivo actual. pic.twitter.com/xvZE0zPPnl — Marc Tresens (@MarcTresens) August 4, 2025

Tudo não terá passado de uma publicação agendada nas redes sociais que ficou esquecida, e que foi apanhada pela forma rápida como tudo pode mudar no mercado.

Entretanto, o FC Porto fez uma espécie de revista de imprensa em que mostrou as várias notícias de publicações internacionais surpreendidos com a contratação do internacional neerlandês.