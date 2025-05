Dispensado do plantel do Cruzeiro por Leonardo Jardim, Dudu acertou rapidamente a mudança para o rival da Raposa, o Atlético Mineiro, ainda que apenas se poderá estrear pela sua nova equipa quando reabrir o mercado no Brasil, no início de junho.

O avançado, de 33 anos, assinou até 2027 pelo Galo, que tem no ex-FC Porto, Hulk, a sua figura principal.

Pouco utilizado por Leonardo Jardim neste início de temporada, Dudu viu a saída do Cruzeiro confirmar-se após ter questionado publicamente as opções do treinador português.

A imagem utilizada pelo Atlético Mineiro na oficialização do negócio evoca os festejos do jogador quando, em 2019, então ao serviço do Palmeiras, marcou o golo que relegou o Cruzeiro à Série B.

Pouco antes, foi publicada uma imagem com as letras VSF, acrónimo de "Vem Ser Feliz". Uma escolha que não é inocente, uma vez que, quando deixou o Palmeiras, Dudu partilhou uma mensagem dedicada à presidente do Verdão, Leila Pereira, com as letras VTNC. O jogador explicou que apenas queria dizer "Vim Trabalhar No Cruzeiro", mas a dirigente entendeu-a como um insulto e acabou por avançar com uma queixa nos tribunais por danos morais.

Bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras de Abel Ferreira, em 2020 e 2021, Dudu foi por quatro vezes campeão brasileiro, todas pelo Verdão.

O avançado vestiu em três ocasiões a camisola da seleção Canarinha e jogou também nas ligas da Ucrânia, pelo Dínamo de Kiev, e do Qatar, pelo Al Duhail.