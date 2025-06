Está confirmado o adeus de Simone Inzaghi ao Inter. O treinador italiano, que deverá seguir para os sauditas do Al Hilal, deixa o clube de Milão ao cabo de quatro temporadas, durante as quais conquistou uma Liga italiana, duas Taças e três Supertaças de Itália. Foi ainda por duas vezes finalista da Liga dos Campeões, perdendo-as para o Manchester City e o PSG.

«Chegou a hora de me despedir deste clube, após uma jornada de quatro anos, durante a qual dei tudo de mim e fui retribuído com profissionalismo e paixão pelos jogadores, dirigentes e todos os funcionários do clube», salientou o técnico, de 49 anos, numa nota publicada no site oficial do Inter.

«Quero dedicar uma palavra final aos milhões de adeptos Nerazzurri que me apoiaram. Choraram e sofreram nos momentos difíceis e riram e comemoraram nos seis triunfos que conquistámos juntos. Jamais me esquecerei de vocês», acrescentou.

A saída de Simone Inzaghi abre uma vaga no banco do Inter, que a imprensa internacional acredita vir a ser ocupada pelo espanhol Cesc Fàbregas, que esta época conduziu o Como ao 10.º lugar na Serie A.