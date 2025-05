Com o clube a viver uma situação financeira dramática, a contas com um endividamento de quase 150 milhões de euros, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, comentou a venda de William Gomes ao FC Porto, no passado mês de janeiro, por um valor a rondar os 9 milhões de euros, por 80 por cento do passe.

«O São Paulo precisa de vender, tal como a grande maioria dos clubes. Se vai ser o jogador A, B ou C, depende muito do mercado, do preço e da oferta. Ouvi pessoas dizerem que o William foi vendido (ao FC Porto) ao preço da banana. Ou não entendem o preço da banana ou não entendem o preço de um jogador com poucos minutos», comentou o líder do clube brasileiro, ao site TNT Sports.

Júlio Casares lembrou que William «ainda não se afirmou» no Dragão, mas acredita que será capaz de o fazer «porque é um grande talento».

Aos 19 anos, o avançado canhoto, internacional jovem pelo Brasil, assinou até 2029 pelo FC Porto, um vínculo blindado por uma cláusula de rescisão avaliada em 80 milhões de euros.