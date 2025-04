Com a época a caminhar para o seu final, começam a surgir os primeiros rumores de mercado. Nas últimas horas, vem sendo cogitado um possível interesse do Sporting em receber da Juventus o lateral-direito, Alberto, que quase contratou em janeiro.

«Sabem que admiro o Alberto, foi meu jogador. Tentámos em janeiro, mas não pertence ao Sporting», limitou-se a comentar Rui Borges, na conferência de antevisão à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Rio Ave.

Ainda relacionado com o mercado, o técnico dos leões comentou a mais do que provável venda em definitivo do passe de Marcus Edwards, cenário que encarou com naturalidade.

Em Paços de Ferreira, casa emprestada do Rio Ave, o Sporting procura fazer prevalecer a vantagem de dois golos que traz da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. A partir das 20:45 desta terça-feira, pode acompanhar todas as incidências da partida, ao minuto, pelo Maisfutebol.