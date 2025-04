Lamine Yamal ainda nem atingiu a maioridade, mas vai já se tornou no dono de uma equipa da Kings League, competição de futebol de sete, fundada por Gerard Piqué e o influencer Ibai Llanos, que junta antigos futebolistas e estrelas do mundo virtual.

O craque do Barcelona, de 17 anos, vai ocupar a vaga deixada em aberto por Kun Aguero, que decidiu abandonar a Kings League espanhola e inscrever a sua equipa na versão sul-americana do torneio.

A equipa presidida por Yamal tem o nome de La Capital FC e vai competir na Kings World Cup Clubs, na Kings League e na Queens League Espanha.

O jogador do Barça assumiu que o nome escolhido para o clube foi ideia do seu primo. «Chamamos o nosso bairro de Capital porque, para nós, é o local mais importante de Espanha», disse, deixando desde já um aviso à navegação: «Não me interessam jogadores sem o espírito de um campeão».