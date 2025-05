Miguel Pinho, agente de jogadores de futebol foi acusado esta quarta-feira de corrupção ativa pelo Ministério Público [MP], por alegadamente ter oferecido 30 mil euros a Edgar Costa, para facilitar num jogo frente ao Benfica.

O advogado do agente, Tiago Rodrigues Bastos, refere que a acusação se «trata de uma acusação sem qualquer sentido e sem qualquer prova».

«Constituiu manifestamente um ataque ao Benfica, acabando por envolver um empresário, de que, aliás, o denunciante não se lembrava sequer do nome quando depôs», referiu em declarações à Agência Lusa.

Tiago Bastos referiu ainda que o depoimento de Edgar Costa «não tem pés nem cabeça e as contradições são mais do que muitas», falando do jogador que alegadamente foi aliciado por Miguel Pinho para favorecer o Benfica.

«Não existem quaisquer indícios de o Benfica ter agido como foi referido pelo denunciante, o MP não entendeu o mesmo relativamente ao empresário, sem que se perceba a razão desta divergência de opinião já que, ainda por cima, não se vislumbra qual seria o interesse do arguido em agir da forma descrita na acusação», disse.

«O denunciante só pode ter querido agir contra o Benfica, sabe-se lá porquê, e o MP age sem qualquer racionalidade, porventura numa tentativa de pressionar o arguido», acrescentou ainda o advogado de Miguel Pinho, constatando que o agente «não conhecia Luís Filipe Vieira na altura».

«Uma coisa é evidente, nada do que a acusação refere é verdade», concluiu.