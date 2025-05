Miguel Pinho, agente de futebolistas, está acusado pelo Ministério Público de corrupção ativa agravada por alegadamente ter aliciado Edgar Costa, antigo jogador do Marítimo, para facilitar num jogo com o Benfica, a contar para a I Liga, na temporada de 2015/2016.

Apesar de, em 2023, o empresário ter negado as acusações, em reação a um artigo publicado pelo jornal Expresso, o Ministério Público não deixou cair o caso, acusando-o agora de «um crime de corrupção ativa agravado».

Esta investigação resultou das certidões retiradas do processo dos emails do Benfica, onde constava a referência a que, em 6 ou 7 de maio de 2016, Miguel Pinho e o pai, Luís Miguel Pinho, teriam abordado Edgar Costa e proposto 30 mil euros para que, no jogo de 8 de maio de 2016, frente ao Benfica, «efetuasse uma prestação desportiva contrária aos interesses do Marítimo», clube que então representava.

Edgar Costa, a quem terá sido pedido para «jogar mal e não rematar à baliza», terá recusado imediatamente a proposta, que lhe garantiria também um novo contrato, melhor remunerado, noutro clube.

Em comunicado, o Ministério Público dá conta de que «foi requerida a aplicação da pena acessória de proibição do exercício da profissão ou atividade de agente desportivo» e «foi requerida a perda de bens e vantagens no valor de trinta mil euros, correspondente ao valor da vantagem/recompensa prometida pelo arguido».

«O Ministério Público promoveu ainda a aplicação de medidas de garantia patrimonial, mais propriamente o arresto de bens existentes no património do arguido», assegura aquela entidade.

Em fevereiro de 2024, o também agente César Boaventura foi condenado a três anos e quatro meses de prisão, suspensa na sua execução, por três crimes de corrupção ativa no futebol, tendo, então, o Tribunal de Matosinhos dado como provado o aliciamento aos ex-jogadores do Rio Ave Cássio, Marcelo e Lionn para que facilitassem num desafio com o Benfica, igualmente na temporada 2015/2016, a troco de contrapartidas financeiras e contratuais.