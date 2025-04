O “efeito Messi” continua a fazer-se sentir em força na Liga norte-americana de futebol (MLS). Na última madrugada, a visita do Inter Miami a Cleveland, no estado do Ohio, para defrontar o Columbus Crew, redundou num novo recorde de assistência no Huntington Bank Field, com 60.614 adeptos a marcarem presença nas bancadas.

A Massive Milestone 🏟️

Thank you to the 60,614 supporters who helped us set a new home attendance record. It is also the highest non-NFL attendance at Huntington Bank Field. This one is for all of Ohio 🖤💛 pic.twitter.com/qt15U64dvr — The Crew (@ColumbusCrew) April 19, 2025

No relvado, a equipa de Miami venceu por 0-1, graças a um golo de cabeça de Benja Cremaschi, que se estreou a marcar pela equipa da Florida, esta época. O Inter é a única formação ainda invicta na MLS, ainda que seja apenas terceiro classificado na Conferência Este.

O clube de Miami, que tem um jogo ainda em atraso, soma 18 pontos, menos um do que Charlotte e Cincinnati, que na nona jornada venceram San Diego (3-0) e os Chicago Fire (2-3), respetivamente.

O jogo com mais golos da ronda aconteceu em San José, onde o Sporting Kansas City venceu por 3-5. Já o português David Costa foi titular no empate dos Portland Timbers frente aos Los Angeles FC (3-3), enquanto Diogo Gonçalves não conseguiu evitar a derrota caseira do Real Salt Lake diante de Toronto (0-1).

A nona jornada da fase regular da MLS ficou marcada, igualmente, por várias homenagens a Aaron Boupendza, antigo avançado do Feirense e dos norte-americanos do FC Cincinnati, que faleceu na última semana, na China.