A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) anunciou a saída de Chiquinho Conde, que deixa o cargo de selecionador ao fim de cinco anos.

Através de informação avançada por Gervásio de Jesus, «vice» da FMF para Estudos, Projetos, Marketing e Relações Públicas, o organismo vai agora atravessar um «período de reflexão» até definir o próximo selecionador. «Estamos conscientes da necessidade de se decidir em torno daquilo que vai acontecer, mas não há nenhuma decisão tomada pela direção quanto a este lugar», afirmou.

Recorde-se que Chiquinho Conde assumiu o comando técnico dos «Mambas» em outubro de 2021, sucedendo a Horácio Gonçalves. Durante esse período levou Moçambique à Taça das Nações Africanas em duas ocasiões, tendo falhado recentemente o apuramento para a fase final do Mundial 2026.