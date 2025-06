Com Samuel Portugal sem limitações e Marko Grujic já a treinar condicionado, o plantel do FC Porto cumpriu, esta segunda-feira, o último treino antes de seguir viagem rumo aos Estados Unidos da América, onde irá disputar o Mundial de Clubes.

O apronto, ministrado por Martín Anselmi, decorreu no Olival e não contou com os internacionais do plantel.

O espanhol Samu e os portugueses Diogo Costa e Rodrigo Mora juntam-se ao grupo na terça-feira, enquanto Deniz Gül (Turquia) e Eustáquio (Canadá) mantêm-se ao serviço das respetivas seleções.

A partida da comitiva portista para Nova Iorque está agendada para as 18:00 desta terça-feira, numa viagem com duração prevista de oito horas.

O FC Porto integra o Grupo A do Mundial de Clubes, juntamente com Palmeiras (15 de junho, 23:00), Inter Miami (19 de junho, 20:00) e Al Ahly (24 de junho, 2:00).

O torneio decorrerá nos Estados Unidos da América, entre os dia 14 de junho e 13 de julho.