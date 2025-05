O FC Porto vai defrontar os marroquinos do Wydad Athletic Club, em Casablanca, no dia 31 de maio, num jogo de preparação para a participação no Mundial de Clubes, no qual se estreia a 15 de junho.

A partida tem início agendado para as 17:00, no estádio Mohammed V, com capacidade para 45 mil adeptos. A venda de bilhetes, por parte do clube marroquino, já se iniciou.

تذاكر المباراة الودية التي ستجمع بين الوداد الرياضي و ضيفه نادي بورتو البرتغالي. 🎟️

🔗 : https://t.co/0xxK35ZhGt#DimaWydad pic.twitter.com/u97qWJiERr — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) May 22, 2025

FC Porto e Wydad Athletic Club estão ambos apurados para o Mundial de Clubes. Os dragões integram o Grupo A, com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly. Já os marroquinos terão como adversários o Manchester City, a Juventus e o Al Ain, no Grupo G.

As duas equipas fecharam o pódio das respetivas ligas, sendo que o Wydad conquistou a Liga dos Campeões africana em 2022, ano em que foi pela última vez campeão marroquino.

O plantel portista cumpre um período de férias, depois do fim do campeonato, regressando ao trabalho no dia 27 de maio, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.