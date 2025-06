Depois de ter sido decisivo para a vitória do Inter Miami frente ao FC Porto (2-1), para o Grupo A do Mundial de Clubes, Lionel Messi falou em exclusivo à TVI/CNN Portugal e ao Maisfutebol sobre a rivalidade que manteve com Cristiano Ronaldo, na última década.

«A competição era dentro do campo. Ele queria dar o seu melhor para a sua equipa em cada momento. Tenho muita admiração por ele e pela carreira que fez. Ele continua a competir ao mais alto nível», elogiou o internacional argentino.

«Somos duas pessoas normais. Não somos amigos, porque não partilhámos tempo juntos. Mas o que partilhámos, foi sempre com muito respeito», completou.

Messi marcou, de bola parada, o golo que selou a reviravolta do Inter Miami frente ao FC Porto, na segunda jornada do Grupo A do Mundial de Clubes. Os norte-americanos somaram a primeira vitória na prova, enquanto os dragões mantêm o ponto que conquistaram na ronda inaugural, frente ao Palmeiras.