Benfica em Tampa, na Florida, e o FC Porto em Piscataway, em Nova Jérsia. Esses serão os locais de estágio das equipas portuguesas no Mundial de Clubes, revelou a FIFA, que definiu uma sede para as 32 equipas que vão participar no torneio, que acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos da América.

As “águias” integram o Grupo C com o Boca Juniors (16 de junho), Auckland City (20) e Bayern Munique (24). Caso consigam seguir em frente, cruzam com o Grupo D, composto por Flamengo, Chelsea, Espérance de Tunis e Los Angeles FC.

Quanto aos “dragões” vão competir no Grupo A frente a Palmeiras (15 de junho), Inter Miami (19) e Al Ahly (23). Se atingirem os oitavos de final, podem enfrentar o PSG, o Atlético Madrid, o Botafogo ou os Seattle Sounders.

Nota ainda para os locais de estágio das equipas orientadas por treinadores portugueses: o do Botafogo, de Renato Paiva, será no Westmont College, em Santa Barbara, na Califórnia; o do Palmeiras, de Abel Ferreira, na UNC Greensboro, em Greensboro, na Carolina do Norte; e o do Mamelodi Sundowns, comandado por Miguel Cardoso, na IMG Academy, em Bradenton, também na Florida.

O Mundial de Clubes arranca um dia mais cedo do que o previsto com o embate entre Inter Miami e Al Ahly, no dia 14 de junho, na Florida.